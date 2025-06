La primera onada de calor de l'estiu comença aquest dissabte amb 35 províncies amb avisos, divuit en nivell taronja

MADRID 28 juny (EUROPA PRESS) -

La primera onada de calor de l'estiu començarà aquest dissabte i deixarà a 35 províncies amb avisos per altes temperatures, divuit en nivell taronja, segons la previsió de l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet).

En aquesta jornada s'espera superar els 34-36ºC al nord-est peninsular, àmplies zones de l'altiplà nord i la meitat sud peninsular excepte litorals mediterranis i serres del sud-est. Fins i tot es podrà sobrepassar els 40ºC a la vall del Guadalquivir, el Baix Ebre i localment al Guadiana.

Mentrestant, a les Canàries arribaran als 32-34ºC a mitjania i zones d'interior i, fins i tot, superaran aquest valor localment a Gran Canària. Així, els avisos taronja per altes temperatures estaran a Còrdova, Granada, Huelva, Jaén i Sevilla (Andalusia); Osca i Saragossa (Aragó); Ciudad Real i Toledo (Castella - la Manxa); Girona, Lleida i Tarragona (Catalunya); Badajoz i Càceres (Extremadura); Metropolitana i Henares i Sud, Vegues i Oest (Comunitat de Madrid); Alacant i València (Comunitat Valenciana); i Gran Canària (Canàries).

La resta d'avisos per altes temperatures es registraran a Cadis (Andalusia); Terol (Aragó); Mallorca (Balears); Àvila, Salamanca, Valladolid i Zamora (Castella i Lleó); Albacete, Conca i Guadalajara (Castella-la Manxa); Barcelona (Catalunya); Lugo, Orense i Pontevedra (Galícia); Sierra de Madrid (Comunitat de Madrid); Altiplà de Múrcia i Vega del Segura (Regió de Múrcia); Ribera de l'Ebre de Navarra (Comunitat Foral de Navarra); Ribera de l'Ebre de La Rioja (La Rioja); Fuerteventura (Canàries). A més, Cadis estarà en avís per onatge.

L'Aemet espera que continuï l'ascens generalitzat de les temperatures a tot el territori. El pronòstic recull mínimes per sobre de 20ºC al Guadalquivir, el Baix Ebre, litorals mediterranis i a la meitat sud peninsular excepte en les serres del sud-est.

Al marge d'això, preveu que l'inici de dissabte sigui estable i amb cels buidats excepte pel Cantàbric occidental i Galícia, on romandrà nuvolós i no es descarta que caigui algun ruixat feble a l'interior.

Durant la tarda s'espera nuvolositat d'evolució diürna i podrien registrar-se ruixats febles i tempestes en àrees de muntanya de l'interior i zones pròximes que poden donar lloc a ratxes fortes. A les Canàries hi haurà cels buidats al sud i intervals nuvolosos al nord.

Al marge d'això, es donarà calitja lleugera a Alborán, a l'estret i a les illes orientals canàries que afectarà zones altes i mitjania, tendint a instaurar-se al final del dia a l'oest peninsular.

D'altra banda, bufaran vents fluixos localment moderats a la Península i les Balears, una mica més intensos del nord-est a litorals del Cantàbric i Galícia, de tramuntana a l'Empordà (Girona) i de llevant a l'estret i Alborán, on estarà acompanyat d'intervals de fort i ratxes molt fortes. En la resta hi haurà predomini de les components est i sud, i a les Canàries, vent moderat de component nord amb intervals de fort. L'organisme estatal no descarta ratxes localment molt fortes en zones exposades.