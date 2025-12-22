El primer quart premi (78477) reparteix 11 sèries a Badalona (Barcelona) i Olot (Girona)

BARCELONA 22 des. (EUROPA PRESS) -
El número 78477, premiat amb el primer dels dos quarts premis del Sorteig Extraordinari de la Loteria de Nadal i dotat amb 200.000 euros la sèrie, ha repartit 11 sèries a les administracions de Badalona (Barcelona) i Olot (Girona)
El número, que s'ha cantat a les 09.53 hores en el setè filferro de la segona taula, ha repartit 10 sèries a l'administració 35 de Badalona i una sèrie a l'administració 1 d'Olot.
Els premis de la rifa de Nadal 2025 es començaran a abonar des del 22 de desembre a la tarda, quan acabin tant la verificació dels números com els processos informàtics, com és habitual, i fins al 23 de març del 2026.