Part del primer premi del Sorteig de Reis cau a Barcelona, Cornellà, El Prat i altres localitats catalanes

BARCELONA 6 gen. (EUROPA PRESS) -
El primer premi del Sorteig Extraordinari de 'El Nen', amb el número 6.703, s'ha venut en administracions de Barcelona ciutat, Cornellà de Llobregat, El Prat de Llobregat (Barcelona) i altres localitats catalanes.
Està dotat amb dos milions d'euros per sèrie, és a dir, 200.000 euros al dècim agraciat, i ha tocat també a Terrassa, Rubí, Sabadell (Barcelona) i Salou (Tarragona).
A més, també han estat agraciats els que han comprat aquest nombre per web en establiments de Terrassa i Mataró (Barcelona).