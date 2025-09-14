El primer macroconcert al Vaticà omple la plaça de Sant Pere amb artistes com Karol G i Andrea Bocelli

MADRID 14 set. (EUROPA PRESS) -
El primer macroconcert celebrat al Vaticà aquest dissabte ha omplert la plaça de Sant Pere amb les actuacions de Karol G, Andrea Bocelli, Pharrell Williams i John Legend.
A més, la cúpula de Sant Pere es va il·luminar amb un espectacle aeri de més de 3.000 drons i llums, amb imatges inspirades en els frescos de la Capella Sixtina i en el qual es va homenatjar el papa Francesc. Un esdeveniment que, com se subratllava en el comunicat de premsa de presentació de la trobada, celebra "la força de la fraternitat" i llança al món "una abraçada simbòlica i un renovat compromís col·lectiu per la protecció de la creació".
La reguetonera Karol G va interpretar dues cançons: "Mientras me curo del cora" i un duo amb Andrea Bocelli en el qual van cantar "Vivo por ella". Així mateix, Andrea Bocelli i el cantant nord-americà Teddy Swims van interpretar "Amazing grace", cançó que va inaugurar aquest concert titulat 'Grace for the world'.
També va pujar a l'escenari de la plaça de Sant Pere Pharrell Williams, que va interpretar "Happy", subratllant davant dels assistents que "la felicitat és la veritat". Per la seva banda, John Legend va interpretar al piano les cançons "Glory" i "Bridge over troubled water".
També hi va participar el cardenal Mauro Gambetti, arxipreste de la basílica de Sant Pere, que va inaugurar el concert en nom del papa Lleó XIV, reiterant el "no a la guerra" i el "sí a la pau i la fraternitat". A més, els assistents han celebrat anticipadament l'aniversari del pontífex, que compleix 70 anys.
El concert va marcar el tancament de la tercera Trobada Mundial sobre la Fraternitat Humana, un esdeveniment ha promogut quinze taules rodones i tallers de debat amb la participació de personalitats de rellevància internacional.