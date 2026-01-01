El primer bebè català de 2026 es diu Ander i va néixer en el Parc Taulí de Sabadell (Barcelona)

BARCELONA 1 gen. (EUROPA PRESS) -
El primer bebè nascut a Catalunya en 2026 es diu Ander Muñoz Adan, nascut a les 00.38 hores a l'hospital Parc Taulí de Sabadell (Barcelona), segons ha informat aquest dijous la Conselleria de Salut de la Generalitat en un comunicat, i afegeix que els pares del petit són veïns de la ciutat vallesana.
A la ciutat de Barcelona, Gurnawab Singh ha vist la llum a les 4.48 hores a l'Hospital Universitari Vall d'Hebron, fill d'Amitpal Singh i Archna Saini, residents en aquesta ciutat.
A Girona, Alda Joana ha estat la primera bebè, nascuda a les 0.42 hores a l'hospital Santa Caterina de Salt, filla de Clodia Isabell i Michel, veïns de Salt, y a Lleida, a les 7.02 ha nascut Osayd Moussaoui El Airbaoui a l'Hospital universitari Arnau de Vilanova, fill d'una parella veïna de La Granja d'Escarp.
A la Regió Sanitària de Terres d'Ebre, Ishaqa Sawaneh va néixer a les 3.30 hores a l'Hospital Universitari de Tortosa Verge de la Cinta i els seus pares viuen a Roquetes, mentre que en el Camp de Tarragona, Marcos Galindo Domínguez va veure la llum a les 8.28 hores a l'Hospital de Sant Pau i Santa Tecla, sent els seus pares veïns de Tarragona.
ALTRES REGIONS SANITÀRIES
El departament també ha informat dels bebès nascuts en altres regions sanitàries, com la de Catalunya Central, on Sira, filla de Violeta i Joan residents a Sant Fruitós de Bages (Barcelona), ha nascut a les 0.42 hores a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Barcelona), mentre que en la del Penedès, Nadir ha nascut a les 8.36 hores a l'Hospital del Vendrell (Tarragona) i els seus pares viuen a Calafell.
A la Regió Sanitària Metropolitana Sud, Thais ha vingut al món a les 00.49 hores a l'hospital Sant Joan de Déu de Barcelona i els seus pares viuen a L'Hospitalet de Llobregat, i en la de l'Alt Pirineu i Aran, Eiden David ha nascut a les 11.25 hores en la Fundació Sant Hospital de La Seu d'Urgell, sent els seus pares veïns d'aquesta localitat.