El primer Barts Festival al Poble Espanyol de Barcelona tanca amb més de 68.000 assistents

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -
La primera edició del Barts Festival celebrada al Poble Espanyol de Barcelona entre el 28 de juny i el 25 de juliol ha tancat amb més de 68.000 assistents, aconseguint una ocupació mitjana del 70% en el conjunt de la seva programació, informen en un comunicat aquest diumenge.
L'edició ha destacat per la seva capacitat de "germanar en un mateix espai a grans llegendes internacionals", fenòmens del pop urbà, els ritmes llatins o l'indie i la música d'autor en un total de 20 nits de concerts.
El festival ha destacat els plens aconseguits en cinc de les seves cites: Joan Dausà; el rock elèctric de ZZ Top; l'espectacle de salsa de Rubén Blades; la festa vallenata de l'artista colombià Silvestre Dangond i el tancament d'aquest dissabte de Morrissey.
També destaquen els concerts de BEAT, M-Clan, María Becerra, Belle and Sebastian, Lax'n'Busto o Babasónicos, assenyalant que, amb aquest cartell, el festival ha aconseguit reunir a un públic multigeneracional, "retornant a la ciutat l'esperit obert i eclèctic de la mítica sala Barcelona Arts on Stage (Barts), origen i ADN del projecte".
L'organització ha valorat "molt positivament" la resposta del públic cap a un model de festival que defensen que fuig de la saturació dels macroeventos i apunten que ja comencen a treballar en la propera edició.