Publicat 26/07/2026 10:54

El primer Barts Festival al Poble Espanyol de Barcelona tanca amb més de 68.000 assistents

Imatge d'un concert de la primera edició del Barts Festival en el Poble Espanyol de Barcelona
BARTS FESTIVAL

BARCELONA 26 jul. (EUROPA PRESS) -

La primera edició del Barts Festival celebrada al Poble Espanyol de Barcelona entre el 28 de juny i el 25 de juliol ha tancat amb més de 68.000 assistents, aconseguint una ocupació mitjana del 70% en el conjunt de la seva programació, informen en un comunicat aquest diumenge.

L'edició ha destacat per la seva capacitat de "germanar en un mateix espai a grans llegendes internacionals", fenòmens del pop urbà, els ritmes llatins o l'indie i la música d'autor en un total de 20 nits de concerts.

El festival ha destacat els plens aconseguits en cinc de les seves cites: Joan Dausà; el rock elèctric de ZZ Top; l'espectacle de salsa de Rubén Blades; la festa vallenata de l'artista colombià Silvestre Dangond i el tancament d'aquest dissabte de Morrissey.

També destaquen els concerts de BEAT, M-Clan, María Becerra, Belle and Sebastian, Lax'n'Busto o Babasónicos, assenyalant que, amb aquest cartell, el festival ha aconseguit reunir a un públic multigeneracional, "retornant a la ciutat l'esperit obert i eclèctic de la mítica sala Barcelona Arts on Stage (Barts), origen i ADN del projecte".

L'organització ha valorat "molt positivament" la resposta del públic cap a un model de festival que defensen que fuig de la saturació dels macroeventos i apunten que ja comencen a treballar en la propera edició.

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