El primer '3Cat en Viu' reuneix unes 50.000 persones el cap de setmana a Montjuïc

BARCELONA 31 maig (EUROPA PRESS) -
La primera edició del '3Cat en Viu' ha tingut gairebé 50.000 visitants aquest cap de setmana a l'Anella Olímpica de Montjuïc, on les activitats han connectat els continguts de 3Cat, els seus protagonistes i el seu públic.
La presidenta de 3Cat, Rosa Romà, s'ha mostrat molt satisfeta d'aquesta primera edició, que pretén recuperar l'essència de 'La Festa dels Súpers', i considera que s'ha aconseguit posar els continguts a l'abast de la ciutadania, informa 3Cat en un comunicat.
Entre altres programes, continguts i presentadors, hi han participat 'Polònia', 'El foraster', 'Que no surti d'aquí', 'Col·lapse', 'El suplement', 'Atrapa'm si pots', l'univers infantil del Super3, els continguts juvenils d'EVA, i al Palau Sant Jordi han destacat les veus d' 'Eufòria' i també 'El foraster'.