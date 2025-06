Prime Video, Netflix i 3Cat, les plataformes més consumides pels catalans

BARCELONA 3 juny (EUROPA PRESS) -

Prime Video, Netflix i 3Cat són les plataformes més vistes pels catalans, segons el nou sistema de mesura d'audiència Cross Platform View de Kantar Media entre gener i abril del 2025 i que integra tant el consum de televisió lineal com les plataformes.

3Cat se situa com la tercera plataforma més consumida pels catalans i "pràcticament" un de cada tres catalans (29,1%) hi entra almenys una vegada al mes, ha informat 3Cat en un comunicat.

En una presentació de les dades aquest dilluns a Barcelona davant el sector audiovisual, la presidenta de 3Cat, Rosa Romà, ha subratllat que en un any i mig de vida "va per davant de la majoria de les plataformes amb què competeix a nivell estatal".

Segons aquestes dades, 3Cat se situa com la tercera plataforma a Catalunya per darrere de Prime Video (55,1%) i Netflix (51,8%), però per davant d'altres com Disney+ (20,3%), Movistar+ (19,8%), Atresplayer (15,9%), RTVE Play (14,3%) i Max (12,1%).

No obstant això, si es té en compte les plataformes de vídeos en línia, 3Cat se situa en cinquena posició, per darrere de Youtube (81%), Prime Video (55,1%), TikTok (54,2%), Netflix (51,8%) i 3Cat (29,2%), tot i que està per davant de la plataforma Twitch (10%).

CONSUM DIGITAL

Romà ha dit que en un moment que vuit de cada deu catalans consumeixen plataformes i el consum digital a Catalunya representa el 40% del total, la llengua es perfila com un factor diferencial en el panorama audiovisual.

"La nostra raó de ser, la llengua, és un valor a l'alça. Un fet diferencial respecte a la competència que permet situar-nos al capdavant del consum de vídeo i àudio a demanda", ha apuntat la presidenta de 3Cat.

La plataforma 3Cat compta amb més de 342.000 hores de continguts en català, 262 milions de reproduccions i 1,3 milions de registres.