El Primavera Sound tornarà a tenir edicions a Buenos Aires i Sao Paulo el 2026

BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
El Primavera Sound tornarà a tenir edicions a Buenos Aires (Argentina) i Sao Paulo (Brasil) en la tardor de 2026 en la seva tornada a Llatinoamèrica, informa aquest dissabte el festival en un comunicat.
El festival tindrà lloc a Buenos Aires el 28 i 29 de novembre i a l'Autòdrom d'Interlagos de Sao Paulo el 5 i 6 de desembre, de la mà de l'empresa brasilera d'entreteniment Bonus Track.
El Primavera Sound ha assegurat que són dos països que "sempre han acollit el festival amb els braços oberts", i ha remarcat que ha mantingut el contacte amb el seu públic llatinoamericà.
El festival ha dit que dues sales de Buenos Aires acullen des del passat 9 de setembre amb l'actuació de Teenage Fanclub el cicle de concerts Primavera Club i a principis de novembre acollirà els xous de Gelat Negre, Bloc Party i Otobake Beaver.
Aquest anunci suposa el retorn del festival Primavera Sound a Llatinoamèrica després que en 2024 cancel·lés les edicions previstes per "dificultats externes" per celebrar els esdeveniments a l'altura que es mereixen.