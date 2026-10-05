El Primavera Sound tindrà Phoebe Bridgers, Doechii i Massive Attack

BARCELONA, 5 oct. (EUROPA PRESS) -
El festival Primavera Sound de Barcelona, que se celebrarà del 2 al 6 de juny, tindrà Phoebe Bridgers, Doechii, Fontaines D.C., Massive Attack, Turnstile, Hayley Williams, King Gizzard & the Lizard Wizard, The Chemical Brothers, Bad Gyal, Adéla i Pavement entre els artistes que encapçalaran el cartell.
L'edició amb la qual el Primavera Sound fa 25 anys, anunciada aquest dilluns, tindrà 151 propostes i estarà liderada "incontestablement" per artistes femenines, i el parc del Fòrum torna a ser l'epicentre de l'activitat, ha subratllat el festival en un comunicat.
El Primavera Sound 2027 acollirà el debut a Espanya de la rapera Doechii, la cantautora Phoebe Bridgers, els irlandesos Fontaines D.C., uns Massive Attack --obligats a cancel·lar l'any passat per la pluja-- i el hardcore de Turnstile.
També hi actuarà per primera vegada The Chemical Brothers, la 'pop star' Robyn, la camaleònica FKA Twigs, la barcelonina Bad Gyal (també afectada per la pluja en l'anterior edició) i Hayley Williams, un dels referents del rock en femení.
Altres noms que passaran pel Primavera Sound són Lola Young, Skrillex, Ninajirachi, Pavement, Adéla --una de les irrupcions pop de l'any--, King Gizzard & The Lizard Wizard, Caroline Polachek, els Bleachers de Jack Antonoff, Underworld, el raper EsDeeKid, el duo electrònic Underworld i Anohni, amb un repertori especial format per cançons de Lou Reed, i els canadencs Angine de Poitrine.
El cartell també inclou Kim Petras, Converge, Bicep, Joy Orbison, Bonnie 'Prince' Billy --amb poca presència en grans festivals--, la veu de Vashti Bunyan, Guillem Gisbert, Weyes Blood, Julie Baker, Metronomy, els clàssics del festival Dinosaur Jr, Santiago Motorizado, DIIV, Bradford Cox al capdavant d'Atlas Sound, pablopablo, Metrika, la cantautora Juana Molina i Mark Fell & RP Boo, entre molts d'altres.
El Primavera Sound celebrarà les jornades centrals entre el 3 i 5 de juny al parc del Fòrum, a les quals se sumarà la inaugural del dimecres 2 i la festa electrònica de tancament diumenge, a més de la programació paral·lela que encara no s'ha anunciat a sales de Barcelona durant la setmana.
ENTRADES
Des de la presentació del cartell del Primavera Sound i fins al 7 d'octubre, estarà disponible al web del festival un formulari de registre per a la Fan Sale que permetrà optar a comprar l'abonament general a un preu de 295 euros més despeses de distribució i el VIP a un preu de 545 euros més despeses de distribució.
Les persones registrades rebran un correu amb les instruccions per accedir a la Fan Sale el 8 d'octubre, que estarà activa durant 24 hores o fins a exhaurir existències, i la venda general d'abonaments s'obrirà el 9 d'octubre a les 11 hores a un preu de 350 euros més despeses de distribució: els residents a l'àrea metropolitana de Barcelona tindran un 10% de descompte emplenant el formulari corresponent.