El Primavera Sound tindrà Mogwai, Santiago Motorizado i Yerai Cortés a la programació en sales

El Primavera Sound tindrà Mogwai, Santiago Motorizado, Yerai Cortés, Yves Tumor, Blood Orange, Black Country i New Road, entre d'altres, a la programació en sales de concerts, el Primavera a la Ciutat.
Els concerts es faran entre l'1 i el 7 de juny a la sala Apolo, La (2) d'Apolo, Razzmatazz, Paral·lel 62, La Nau, LAUT, Enfants i CCCB, informa el festival en un comunicat d'aquest dijous.
Les majoria de les noves propostes actuaran exclusivament en el marc del Primavera a la Ciutat, com Sorry, bar italia, Hannah Diamond, Soleá Morente, Model/Actriz, billy woods i Bassvictim, entre d'altres.
No obstant això, alguns artistes repetiran actuació en sala i al parc del Fòrum, com és el cas de Six Sex, Nick León, Melt-Banan, Gelli Haha, Mechatok, femtanyil i Joey Valence & Brae.
El cartell el completen noms com Candelabro, Empresso Of, jasmine.4.t, Kris Tena, pacto te querio, quickly, quickly, Remei de Ca la Fesca, Safety Trance i Spill Tab.