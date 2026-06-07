El Primavera Sound tanca la seva 24 edició amb 287.000 assistents i actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 7 juny (EUROPA PRESS) -
El Primavera Sound ha celebrat aquest dissabte l'última de les seves tres jornades principals, en un festival que acabarà aquest diumenge i que ha reunit a un total de 287.000 assistents en el Parc del Fòrum de Barcelona, i que aquest dissabte a la nit va comptar amb l'actuació sorpresa de la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, que va cantar una cançó juntament amb el cantant de The Cure, Robert Smith.
Segons ha informat l'organització en un comunicat el festival acabarà aquest diumenge amb la festa electrònica de clausura Primavera Bits i els últims concerts de Primavera a la Ciutat, amb el que la setmana finalitzarà amb un total de 320 actuacions repartides entre els diferents punts.
La jornada d'aquest dissabte va estar marcada per l'actuació d'Olivia Rodrigo, a més de les ja anunciades de Gorillaz, The xx, my bloody valentine, Peggy Gou, Little Simz, Kneecap, Big Thief i Dijon.
A més, durant la setmana els assistents han pogut gaudir els concerts de bandes com The Cure, Geese, Slowdive i Mogwai i els artistes Oklou, Addison Rau, PinkPantheress, Ralphie Choo, Barry B i Father John Misty, entre altres.
La 25 edició del festival, en 2027, se celebrarà en el Parc del Fòrum de Barcelona del 3 al 5 de juny.