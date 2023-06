El Primavera Sound obre aquest dimecres la seva programació al Fòrum amb Pet Shop Boys

Depeche Mode, Rosalía, Blur, Kendrick Lamar i Halsey, caps de cartell de l'edició

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound 2023 obrirà aquest dimecres la seva programació al Parc del Fòrum de Barcelona amb el concert inaugural dels històrics Pet Shop Boys, en una jornada gratuïta --prèvia reserva d'entrada-- en què també actuaran La Paloma, Jake Bugg i Confidence Man.

El festival tindrà aquest any per primer cop doble seu, ja que a Barcelona s'hi suma la de Madrid, on la setmana vinent se celebrarà a Arganda del Rey amb un cartell pràcticament idèntic.

Els caps de cartell de totes dues edicions seran Depeche Mode, Blur, Rosalía, Kendrick Lamar, New Order, Skrillex, Maneskin, Sparks, Calvin Harris, Halsey i St.Vincent.

També comptarà amb Bad Religion, The Moldy Peaches, Turnstile, John Cale, Laurie Anderson, Off!, My Morning Jacket, Built to Spill, Arlo Parks, Swans, Le Tigre, Christine and the Queens, Caroline Polachek, Núria Graham, Beth Orton i els habituals Shellac, entre d'altres, en les més de 200 actuacions per cada seu en un cartell paritari.

El festival ha assenyalat que busca la pluralitat i la diversitat amb una mescla d'estils entre punk, pop, reggaeton, heavy-metal, K-pop i salsa.

Per dies, els caps de cartell de dijous seran Blur, Halsey i New Order, divendres Depeche Mode, Kendrick Lamar i Skrillex, i dissabte Rosalía i Calvin Harris.

Sobre les diferències entre seus, Barcelona serà on es gaudirà de Ghost, Israel Fernández i Diego del Morao, Arthur Verocai, The War on Drugs --que a Madrid encapçalarà la programació de Primavera a la Ciutat amb un concert a La Riviera-- i Holly Humberstone, mentre que a Madrid serà l'escenari únic de The Mars Volta, Bad Gyal, Georgia i Crack Cloud.

La programació de Primavera a la Ciutat ha començat aquest dilluns a Barcelona amb un cartell que compta amb Pet Shop Boys, Loyle Carner, black midi, Black Country New Road, Cloud Nothings o Blondshell.