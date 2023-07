El Primavera Sound no se celebrarà el 2024 a Madrid perquè no compta amb un recinte "amb garanties"

L'organització continuarà estudiant la possibilitat de celebrar aquest esdeveniment a la ciutat

MADRID, 21 jul. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound no se celebrarà el 2024 a la Comunitat de Madrid, ja que l'organització considera que no té "un recinte capaç d'acollir amb garanties" un esdeveniment d'aquesta magnitud i format, després d'haver organitzat la primera edició del festival aquest mes de juny a la Ciudad del Rock de Arganda del Rey.

L'organització ha publicat un comunicat en el qual anuncia la mesura, malgrat que la ciutat de Madrid i tota la comunitat els van rebre "amb els braços oberts, amb un afecte que es va reflectir a través de les institucions, els agents culturals i per descomptat el públic".

No obstant això, les dificultats externes en la recta final de la preproducció van donar lloc "a una de les edicions més complicades que Primavera Sound ha hagut d'afrontar mai". "I avui dia, de cara al 2024, la ciutat no compta amb un recinte capaç d'acollir amb garanties un esdeveniment de la nostra magnitud i format pel que fa a exigències de públic, requisits de producció i desplegament musical", assenyala.

"Com a conseqüència, malgrat que el balanç del festival va ser més que satisfactori en un pla musical, no es van complir les expectatives que teníem i l'experiència del públic perquè determinats aspectes logístics no van ser els desitjats. A la Ciudad del Rock es va viure un festival ple de grans moments musicals, però no som aliens a alguns inconvenients", ha dit la directora de Primavera Sound Madrid, Almudena Heredero.

Per la seva banda, el director del Primavera Sound, Alfonso Lanza, ha traslladat que continuaran estudiant la possibilitat de celebrar un Primavera Sound a Madrid perquè manté "un diàleg continu i constructiu amb les institucions de la ciutat".

"El que no hi ha, ara mateix, són garanties per poder oferir un festival el 2024 que respongui als estàndards de qualitat que acostuma a oferir Primavera Sound. Ha estat una primera edició de la qual extraiem moltes lliçons i no volem desaprofitar-les de cara al futur", ha tancat.