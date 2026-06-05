El Primavera Sound diu que va seguir els protocols de seguretat i retornarà les entrades de dia de dijous

La pluja i el vent van obligar a cancel·lar els concerts de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal
BARCELONA, 5 juny (EUROPA PRESS) -
El Primavera Sound de Barcelona ha assegurat que va seguir "en tot moment" els protocols de seguretat i ha anunciat que retornarà l'import de les entrades de dia de dijous, després de l'alteració i cancel·lació d'alguns concerts com els dels caps de cartell per la pluja i el vent, informa aquest divendres en un comunicat.
El festival explica que, dijous cap a les 21 hores i en alerta groga del Meteocat i l'Aemet, les condicions meteorològiques van obligar a aturar part de la programació de la jornada "per motius de seguretat".
La pluja i les fortes ratxes de vent, que van arribar fins als 80 quilòmetres per hora, van forçar a cancel·lar l'actuació d'Alex G a l'escenari Revolut (prevista a les 20.50) i a desallotjar l'espai de manera temporal, ja que el protocol de seguretat dicta que amb ratxes tan fortes no és segur fer concerts.
El festival ha explicat que la pluja i el vent van fer impossible que l'equip de Mac DeMarco pogués fer el muntatge a temps a l'escenari Occident (previst a les 21.55) i també va haver de cancel·lar la seva actuació en no poder complir les condicions de seguretat.
Els escenaris Cupra, Schwarzkopf i Port van seguir la programació prevista amb els concerts d'Oklou, Father John Misty, Agriculture i Skullcrusher, i posteriorment la resta de la programació als escenaris Plenitude, The Levi's Warehouse i Cupra Pulse.
Ha assegurat que va treballar amb els equips de Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal perquè les actuacions dels escenari Estrella Damm i Revolut es poguessin reprendre al llarg de la nit, i es va comunicar que la de Massive Attack començaria a les 0.30, cosa que tant era la intenció del Primavera Sound com de la banda.
No obstant això, ha assegurat que la pluja i especialment el vent van persistir a la zona dels dos escenaris i finalment van impossibilitar per "raons de seguretat" les actuacions de Massive Attack i Bad Gyal a l'Estrella Damm i de Doja Cat al Revolut.
El festival ha explicat que en ser els dos escenaris més exposats a la pluja i el vent per la seva ubicació i grandària, els motius derivats de les condicions meteorològiques "no garantien la seguretat per reprendre-hi l'activitat malgrat els esforços realitzats".
CAP INCIDENT GREU
"Entenem i compartim la frustració i la tristesa del públic davant aquesta situació, que no és la que desitjàvem per a la primera jornada. L'organització va seguir en tot moment els protocols de seguretat establerts i va prioritzar abans de res la seguretat del públic, els artistes i els treballadors", ha subratllat el festival.
Ha afegit: "Agraïm al públic assistent la seva comprensió i confirmem que, malgrat la situació, no hi va haver cap incident greu".
El festival ha assegurat que dilluns es detallarà l'operativa de devolució d'entrades de dia de dijous, l'import del qual es retornarà, i ha dit que el festival obrirà les portes aquest divendres a la tarda amb total normalitat per començar la segona jornada, amb The Cure com a principal cap de cartell.