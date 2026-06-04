El Primavera Sound cancel·la temporalment part dels seus concerts d'aquest dijous per la pluja

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 4 juny (EUROPA PRESS) -
El Primavera Sound de Barcelona ha cancel·lat temporalment alguns dels seus concerts a causa de les pluges d'aquest dijous, que han afectat part dels escenaris principals.
La cancel·lació ha afectat, entre altres, a Alex G, programat a les 20.50 hores, que no ha pogut començar el seu concert, mentre Oklou, a la mateixa hora però en un altre escenari, sí ho ha fet.
El festival encara no confirma a quina hora podran reprendre's les actuacions previstes per a la nit d'aquest dijous, que inclouen, entre altres, a Massive Attack, Doja Cat i Bad Gyal.