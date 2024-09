El Primavera Sound cancel·la els seus festivals del 2024 a Llatinoamèrica per "dificultats externes"

BARCELONA, 2 set. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound ha cancel·lat els festivals que tenia previst fer enguany a Llatinoamèrica per "dificultats externes" per poder organitzar uns esdeveniments a l'alçada del que es mereixen, ha informat en un comunicat pels seus perfils a Llatinoamèrica d'X recollit per Europa Press.

Tenia previstos entre novembre i desembre diversos festivals a Buenos Aires (Argentina) i Sao Paulo (Brasil) i el Primavera Day a Asunción (Paraguai) i Montevideo (Uruguai), que "malauradament hauran d'esperar".

Ha afirmat que és una "decisió difícil, presa després de molts mesos de feina i després d'emprendre nombroses vies per poder celebrar aquests esdeveniments amb garanties".

El Primavera Sound ha afirmat que els llaços amb Llatinoamèrica no acaben aquí i que tenen l'esperança que el festival "tornarà més fort" i mira cap al futur perquè sigui com més aviat possible.

Així mateix, ha assenyalat que les plataformes de venda d'entrades es posaran en contacte amb els posseïdors d'entrades per informar sobre el procés de devolució.