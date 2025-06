El Primavera Sound de Barcelona reuneix a 293.000 assistents en una edició "rècord"

Un 65% de públic internacional i una mitjana d'edat de 29 anys

BARCELONA, 7 juny (EUROPA PRESS) -

El 23 Primavera Sound de Barcelona, que se celebra des de dilluns fins diumenge, ha reunit a 293.000 assistents en una edició "històrica, de rècord" que ha comptat amb Charli xcx, Sabrina Carpenter i Chappell Roan com a caps de cartell.

En roda de premsa aquest dissabte, el codirector del festival Alfonso Lanza i la responsable de relacions institucionals, Marta Pallarés, han celebrat una edició "sense incidents", amb públic de 136 països, i que ha superat en 25.000 els assistents de l'any passat, quan van ser 268.000.

Lanza ha destacat que és una edició històrica que ha posat a Barcelona a l'"epicentre mundial de la música" durant la setmana.

Un 65% del públic és internacional, xifra similar a la d'anys anteriors i amb el Regne Unit, els Estats Units i Itàlia com a principals, un 25% del públic és de la ciutat de Barcelona --equivalent a 80.000 assistents--, i la mitjana d'edat ha estat de 29 anys, ha destacat Pallarés.

Han assegurat que les tres jornades centrals al Parc del Fòrum --dijous, divendres i dissabte-- han comptat amb 71.000 assistents cadascuna, la qual cosa mostra que el públic ha mostrat "igual amor" a cadascuna dels caps de cartell.

El Primavera Sound ha aconseguit 20.000 assistents als concerts de sala de Primavera a la Ciutat, 30.000 en la jornada inaugural de dimecres i 30.000 aquest diumenge a la festa electrònica de clausura.

311 CONCERTS

El Primavera Sound ha comptat amb 311 concerts, dels quals 224 han estat al Parc del Fòrum, i el Primavera Pro dirigit a la indústria ha reunit a més de 3.200 acreditats arribats de 68 països.

Lanza ha destacat que el del Parc del Fòrum és el "millor recinte del món" per albergar un festival, i ha subratllat que hagi pogut acollir produccions de gires d'estadi com els de Sabrina Carpenter i Charli xcx.

Ha explicat que el proper any tornaran a comptar amb l'Auditori del Fòrum per a la programació, i ha subratllat que les converses amb l'Ajuntament de Barcelona per perllongar la seva estada al Fòrum "avancen" --l'acord finalitza el 2026-- i esperen signar un altre conveni per a tres o quatre anys més.

Respecte a la plataforma marina, Lanza ha dit que tenen el "compromís" del consistori per desenvolupar projectes compatibles amb el Primavera Sound i l'emplaçament dels escenaris principals.

El Primavera Sound ha anunciat que l'edició de 2026 celebrarà les seves jornades centrals entre el 4 i el 6 de juny.