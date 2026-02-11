El Primavera Sound de Barcelona esgota les entrades a quatre mesos per al festival

Lorena Sopêna - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 11 febr. (EUROPA PRESS) -
El Primavera Sound de Barcelona, que se celebrarà del 4 al 6 de juny al Parc del Fòrum, ha esgotat totes les entrades a quatre mesos de la celebració del festival, ha informat aquest dimecres en un comunicat.
Tant els abonaments com les entrades de dia per a les jornades de dijous, divendres i dissabte s'han esgotat per segon any consecutiu, "símptoma inequívoc que s'està consolidant en les cites musicals més esperades del calendari", segons el Primavera Sound.
El cartell d'aquest any està encapçalat per The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Adison Rae i My Bloody Valentine, i el festival tornarà a comptar amb una programació paral·lela en sales durant la setmana.