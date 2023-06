El Primavera Sound de Barcelona culmina la seva 21 edició amb 253.000 assistents i 317 concerts

L'edició de 2024 se celebrarà del 30 de maig a el 1 de juny



BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -

El Festival Primavera Sound de Barcelona culminarà aquest diumenge la seva 21 edició després de reunir 253.000 assistents i 317 actuacions entre els concerts al Parc del Fòrum i els programats dins del Primavera a la Ciutat.

Concretament, el Parc del Fòrum ha congregat 193.000 persones entre el dijous i el dissabte, les tres jornades principals del festival, per on han desfilat artistes com New Order, Blur, Kendrick Lamar, Depeche Mode i Skrillex, ha informat l'organització en un comunicat aquest dissabte.

El festival ja es prepara per a la següent edició a Barcelona, que se celebrarà del 30 de maig a el 1 de juny de 2024.

Rosalía, Calvin Harris, The War On Drugs, St. Vincent, Caroline Polachek, Tokischa i John Cali acomiadaran l'última nit del festival, que posarà punt i final a l'edició el diumenge amb la festa Brunch Electronik.

Aquesta edició ha tornat a comptar amb el Primavera Pro, que ha estat "punt de debat i networking de referència" per a la indústria, amb més de 3.000 professionals acreditats arribats de 65 països.

VALOREN LA NOVA DISPOSICIÓ DE L'ESPAI

Després dels problemes del primer dia del festival l'any passat per llargues cues a les barres, que superaven els 45 minuts, l'organització ha destacat que la nova disposició d'escenaris i les variacions en les barres i les zones de descans "han propiciat una experiència còmoda i fluida".

El relleu l'agafarà la setmana vinent el Primavera Sound Madrid, que dilluns iniciarà la seva primera edició com a segona seu amb un cartell "transversal i paritari", amb concerts a diversos espais de la ciutat i a la Ciutat del Rock d'Arganda del Rei.