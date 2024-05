El Primavera Sound de Barcelona arrenca en el Fòrum a ritme de Stella Maris

BARCELONA, 29 maig (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound de Barcelona ha arrencat aquest dimecres la programació en el Parc del Fòrum al ritme de l'espectacle de la banda fictícia de la sèrie televisiva 'La Mesías' Stella Maris, amb Amaia al capdavant, en un espectacle que ha barrejat la 'performance' amb l'electrònica.

Les 'germanes' Puig Baró, amb les cançons compostes per a la pel·lícula per la banda Hidrogenesse, així com altres versions com a 'Experiència religiosa' d'Enrique Iglesias, han ofert un espectacle de 40 minuts en la jornada inaugural del festival.

Amb contínues referències a la sèrie dels Javis en les pantalles i la imatgeria religiosa pop de la ficció, les sis Stella Maris han sortit a l'escenari amb un impermeable groc, i han anat mutant en el seu vestuari amb peces que apareixien en la sèrie.

El concert ha comptat amb convidats com Hidrogenesse; el 'pare' de les Stella Maris, Pep (Albert Pla), que s'ha sumat en una de les cançons, i la 'mare', Montserrat (Carmen Machi), que després de ser portada en processó, s'ha sumat al ball amb un "viva la música electrònica".

Prèviament al xou de la banda de la sèrie dels Javis --també presents-- han passat per l'escenari en aquesta jornada inaugural Maria Jaume, Tropical Fuck Storm i Ratboys i que conclourà la banda francesa Phoenix.