El Primavera Sound tindrà The Cure, Gorillaz, Massive Attack, The xx i Addison Rae

BARCELONA 25 set. (EUROPA PRESS) -
El 24è Primavera Sound, que del 4 al 6 de juny celebrarà les jornades centrals al Parc del Fòrum de Barcelona, tindrà en l'edició 2026 els grups The Cure, Doja Cat, The xx, Gorillaz, Massive Attack, Addison Rae i My Bloody Valentine a la seva programació.
El festival ha anunciat 150 noms entre els quals també figuren Mac DeMarco, Bad Gyal, Skrillex, Pinkpantheress, Peggy Gou, Father John Misty, Ethel Cain, Kneecap, Big Thief, Wet Leg, Slowdive, Litte Simz, Alex G, Guitarricadelafuente, Dijon i Blood Orange, informa aquest dijous el Primavera Sound en un comunicat.
A més de les jornades principals del 4 al 6 de juny, el festival comptarà amb jornada inaugural, festa electrònica de clausura i una programació paral·lela per desvelar, que faran que el Primavera Sound s'estengui durant tota una setmana.