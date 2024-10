El Primavera Sound 2025 tindrà Charli xcx, Sabrina Carpenter, Chappell Roan

També comptarà amb LCD Soundsystem, FKA Twigs, Haim, Idles i Turnstile

BARCELONA, 24 oct. (EUROPA PRESS) -

El Primavera Sound 2025, que celebrarà les jornades principals entre el 5 i el 7 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, tindrà en cartell Charli xcx, Sabrina Carpenter, Chappell Roan, LCD Soundsystem, FKA Twigs i Haim.

El 23è Primavera Sound ha celebrat tenir "les tres artistes més importants del moment": Charli xcx, que actuarà per segon any consecutiu; Chappell Roan i Sabrina Carpenter, qui han definit com el somni americà fet cantant pop, ha informat aquest dijous en un comunicat.

Altres dels grups que actuaran en el Primavera Sound són Jamie xx, Fontaines D.C., Beach House, Idles, Clairo, Turnstile, Anohni and the Johnsons, Floating Points, Stereolab, Spiritualized i Parcels.

147 GRUPS

També hi participaran Wet Leg, Caribou, Amaia, Kim Deal, Zaho de Sagazan, Armand van Helden, Carolina Durante, Chat Pile, Denzel Curry, Aminé, Midnight, Israel Fernández, Gouge Away, Kali Malone, Yaosobi, Brutalismus 3000, Destroyer, Young Beef i The Dare, entre d'altres.

A més, en formaran part els grups TV on the Radio, Salif Keita, The Jesus Lizard, beabadoobee, Cat Power, Sturgill Simpson, Suso Saiz, Cap'n Jazz, Julia Byrne, Sandwell District, The Sabres of Paradise i Salem, fins a un total de 147 artistes.

El festival, que "aviat" desvelarà la distribució per dies, es tornarà a estendre durant tota una setmana de música amb una jornada inaugural el 4 de juny, la festa de clausura i una programació paral·lela del Primavera a la Ciutat a diferents sales i espais de Barcelona.

Els abonaments es posaran a la venda a partir del dilluns 28 d'octubre, a través d'una 'fan sale', el registre de la qual ja està disponible en el web del festival, i la venda general començarà el dimarts 29 d'octubre.