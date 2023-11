El Primavera Sound 2024 tindrà Lana del Rey, Pulp, Mitski, SZA, PJ Harvey i Bikini Kill

Phoenix, Vampire Weekend, The National, Charli XCX i Deftones, també formen part del cartell

BARCELONA, 21 (EUROPA PRESS)

El Primavera Sound 2024, que se celebrarà del 29 de maig al 2 de juny al Parc del Fòrum de Barcelona, tindrà en cartell Lana del Rey, Pulp, Mitski, SZA, PJ Harvey, The National, Bikini Kill, FKA Twigs, Justice i Deftones com els principals reclams.

El festival torna al format d'un cap de setmana a Barcelona i també comptarà amb Vampire Weekend, Charli XCX, Arca, Dogstar --la banda de Keanu Reeves--, La Zowi, Mujeres, Ferran Palau, Yo la Tengo, Phoenix, Amyl and the Sniffers, Disclosure, Guillem Gisbert i Stella Maris --el grup de pop inventat per a la sèrie 'La Mesías'--, ha informat aquest dimarts en un comunicat.

El cartell de la pròxima edició del Primavera Sound, que compta amb 150 bandes, torna a apostar per la paritat, amb un 42,36% de dones, un 42,36% d'homes i un 15,28% de projectes mixtos.

Els francesos Phoenix encapçalaran la jornada de benvinguda gratuïta el dimecres 29 de maig al Parc del Fòrum, i estaran acompanyats de Tropical Fuck Storm, Ratboys, Maria Jaume i Stella Maris.

En les jornades centrals del festival, del 30 de maig a l'1 de juny, es podrà veure Lana del Rey, SZA, en el que serà el seu primer xou a Espanya, i la banda de Kathleen Hanna Bikini Kill, un dels estendards del Riot Grrrl dels 90.

Altres bandes que es podran veure són Vampire Weekend, 16 anys després de la seva primera i única actuació al Fòrum; la cantautora de culte Mitski, la cantant PJ Harvey, el metall de Deftones i la banda The National, als qui s'afegiran altres noms com Justice, Charli XCX, FKA Twigs, Beth Gibbons i Troye Sivan.

Shellac no faltarà a la seva cita habitual en el Primavera Sound, en una edició que també comptarà amb The Lemon Twigs, Lisabö, La Zowi, American Football, Chelsea Wolfe, Arca, BadBadNotGood, el proyecto Clipse, Dogstar, Yo la Tengo, Arab Stap, Roisín Muryphy i Joanna Sternberg.

La festa Brunck Electronik tancarà el Primavera Sound el diumenge 2 de juny amb les sessions d'ANOTR, The Blessed Madonna, Chloé Caillet i Mochakk.

VENDA D'ENTRADES

Des de la sortida del cartell i fins al 22 de novembre a les 23.59 hores estarà disponible en el web del festival un formulari de registres per a la 'fan sale': l'abonament general costarà 265 euros i l'abonament VIP 495, més despeses de distribució en tots dos casos, fins a exhaurir les existències.