Prieto rep 258 efectius de la Policia Nacional destinats a Barcelona

BARCELONA 30 juny (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha presidit aquest dimarts al matí la presentació dels 258 agents de la XL promoció de l'Escala Bàsica de la Policia Nacional destinats principalment a Barcelona ciutat, dels quals 160 són homes i 98 dones.
Al conjunt de la província s'incorporen 323 policies (187 homes i 136 dones), mentre que a Catalunya la xifra total s'enfila als 809 agents, 498 homes i 311 dones, segons informa la Delegació del Govern central en un comunicat.
Prieto ha felicitat els nous agents i ha recordat que el cos té un "paper fonamental" a Catalunya, un lloc que inicialment pot semblar una destinació exigent, però no és de pas ni menor, segons el delegat.