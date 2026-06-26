Prieto reivindica l'Orgull i respondre amb més democràcia a "qualsevol intent de reculada"

BARCELONA 26 juny (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha presidit el desplegament de la bandera LGTBI+ a la Delegació reivindicant l'Orgull com a sinònim de llibertat, drets i dignitat, i ha demanat respondre amb més democràcia "als discursos d'odi, la intolerància i qualsevol intent de reculada".
Ha instat a continuar defensant una societat en què tothom pugui ser, estimar i viure en plena llibertat: "Davant els discursos d'odi i les reculades que veiem arreu del món, aquest 28J responem amb més drets i orgull del nostre passat per avançar cap a un futur d'orgull compartit", informa la Delegació en un comunicat.
També hi ha participat, amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, que ha assegurat que Catalunya continuarà defensant els drets del col·lectiu: "Aquest país no fa ni un pas enrere quan es tracta de la dignitat de les persones".