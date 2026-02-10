Prieto, Martínez Bravo i Menor es reuneixen per "agilitzar" la regularització de migrants

ALEXEY STRADUBANOV - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO
BARCELONA 10 febr. (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, la consellera de Drets Socials i Inclusió de la Generalitat, Mònica Martínez Bravo, i la d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, han mantingut aquest dimarts una reunió de treball per coordinar i planificar les accions per "agilitzar" la regularització extraordinària de migrants.
També hi eren la secretària de Cicles de Vida i Ciutadania, Teresa Llorens; el director general de Migracions i Refugi, David Moya; la directora general de Drets Humans i Lluita contra els Discursos d'Odi, Noa Monràs; la subdelegada del Govern central a Barcelona, Mari Carmen García-Calvillo; i el secretari general de la Subdelegació, Simón Pérez, informa la Delegació en un comunicat.
La reunió, celebrada a la Delegació, es produeix una setmana després de la cimera institucional sobre la regularització extraordinària amb sindicats, patronals, administracions locals i el tercer sector social, i aquest procés "podria beneficiar entre 120.000 i 150.000 persones migrants a Catalunya".