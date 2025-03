Prieto està en contacte amb el consolat a Armènia després de l'accident de 9 alpinistes catalans

BARCELONA 11 març (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha informat que està "en contacte permanent" amb el Ministeri d'Afers Exteriors i amb el consolat espanyol a Armènia per seguir el rescat de diversos excursionistes atrapats per una allau a la muntanya Aragats, segons ha informat en un missatge a X recollit per Europa Press.

Prieto ha precisat que, dels vuit alpinistes rescatats, 7 estan ferits però fora de perill i un es troba "perfectament" i està col·laborant amb les autoritats armènies.

En un missatge d'X, recollit per Europa Press, la consellera d'Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, ha confirmat que en total han estat 9 els alpinistes catalans afectats per una allau i que 3 d'ells són servidors públics del cos de Bombers de la Generalitat.