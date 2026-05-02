Prieto assegura que la regularització de migrants no produeix "cap efecte crida"

Afirma que les 35 noves places fiscals a Catalunya són un "creixement històric"
BARCELONA, 2 maig (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern a Catalunya, Carlos Prieto, ha assegurat que la regularització de migrants impulsada per l'executiu no produeix "cap efecte crida", un fet que, ha dit, és un gran invent, ja que per optar a aquesta regularització les persones havien d'estar a Espanya abans del 31 de desembre de 2025.
"Són contribuents nets i utilitzen menys la sanitat pública perquè la majoria són més joves que la resta de la població. A més, regularitzar a totes aquestes persones sostenirà el nostre Estat del Benestar", ha defensat en una entrevista concedida a 'Crònica Global' recollida per Europa Press aquest dissabte.
En aquest sentit, Prieto ha dit que hi ha "massa notícies falses" que es difonen a les xarxes socials i ha sostingut que els sectors econòmics i organitzacions empresarials defensen la necessitat que hi hagi treballadors per al creixement econòmic.
Sobre la resposta dels ajuntaments davant de l'inici del procés de regularització ha remarcat que la reacció ha estat "magnífica" i que les cues estan descendint en nombre malgrat que, diu, les primeres setmanes sempre són crítiques.
Així, ha subratllat que les persones que s'acullen a la regularització són veïns que ja conviuen aquí i que la mesura serveix per treure'ls de "l'economia submergida en la qual només guanya l'explotador laboral".
NOVES PLACES FISCALS
Preguntat per la creació de 35 noves places fiscals a Catalunya ha dit que se sumaran als 91 nous jutges, la qual cosa suposarà un "creixement històric" del 8% del conjunt de la planta dels membres de la judicatura i la fiscalia.
"És un nombre molt important per descongestionar els jutjats penals, els civils, els judicis ràpids, també els de la violència contra la dona, etcètera. I anirà millorant perquè hi ha un compromís de seguir augmentant el nombre de jutges i fiscals", ha explicat.