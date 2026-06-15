Prieto afirma que la seguretat privada és una "aliada i un pilar central" de la seguretat pública

BARCELONA 15 juny (EUROPA PRESS) -
El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmat que la seguretat privada no s'ha d'entendre com el contrari de la seguretat pública, sinó una "aliada i un pilar central" quan està ben regulada, coordinada i exercida, informa en un comunicat aquest dilluns la Delegació del Govern central.
"Allà on hi ha un hospital, una estació, un aeroport, un equipament públic o comercial, un centre logístic o un gran esdeveniment hi ha també professionals de la seguretat privada prevenint riscos, ordenant accessos i detectant incidències", ha afirmat Prieto aquest dilluns en la XXII edició del Dia de la Seguretat Privada a Gavà (Barcelona).
D'altra banda, també ha valorat el paper d'aquest sector durant la recent visita del papa Lleó XIV, en què es va dur a terme un "dispositiu extraordinari" per la seva dimensió, complexitat, impacte internacional i exigència de coordinació.