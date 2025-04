Prieto afirma que estan entrevistant els 19 veneçolans demandants d'asil a Barcelona

BARCELONA 1 abr. (EUROPA PRESS) -

El delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, ha afirmat que aquest dimarts "des de primera hora" estan fent les entrevistes al grup de 19 membres de l'equip de beisbol veneçolà que ha demanat asil a Barcelona.

"S'està investigant administrativament el caràcter de la sol·licitud i, un cop acabat l'expedient, es remetrà a Madrid", ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press, després d'afegir que tant els menors d'edat com la resta del grup han estat atesos per les entitats corresponents per garantir tots els seus drets, textualment.

L'equip s'havia traslladat a Espanya amb l'objectiu de participar en unes jornades esportives i fonts policials consultades per Europa Press han confirmat que, quan van arribar a Madrid, es van traslladar en autocar fins a Barcelona, on dilluns es van presentar en una oficina de la Policia Nacional per reclamar asil per una qüestió política.