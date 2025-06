Pride Barcelona centrarà la seva edició de 2025 en la cultura com a eina de resistència

Començarà el 26 de juny i s'allargarà fins al 19 de juliol

L'organització de Pride Barcelona centrarà la seva edició de 2025 en la cultura com a eina de visibilització, resistència i transformació sota el lema 'Cultura LGBTQIA+: Cultura universal'.

La programació, que començarà el 26 de juny, inclourà més de 60 activitats socials i culturals, dividides en els blocs de 'visibilitat', 'reivindicació' i 'celebració', tancant amb una manifestació el 19 de juliol, informen els organitzadors en un comunicat aquest dimecres.

El Pride comptarà amb dos escenaris situats a plaça Universitat i al passeig de Lluís Companys, que acolliran concerts, DJs i actuacions els dies 18 i 19 de juliol; el pregó de l'Orgull es durà a terme el 17 de juliol, també a plaça Universitat.

La manifestació del 19 de juliol començarà a plaça Universitat i recorrerà la Gran Via de les Corts Catalanes fins a Tetuan, baixant pel passeig de Sant Joan fins al passeig de Lluís Companys.

CAMPANYA ARTÍSTICA

La iniciativa visual de la campanya presenta 12 grans icones de la cultura reflectides a través de la mirada de 12 il·lustradors LGBTQIA+ catalans o residents, vinculant cada figura a un dels colors de la bandera inclusiva.

Entre les figures representades hi ha Andy Warhol (per Albert Madaula), RuPaul (per Rubén Antón), Margarita Xirgu (per Araceli Plata) o Pedro Almodóvar (per Cachetejack), entre d'altres.

La vicepresidenta i directora de l'àmbit social de Pride Barcelona, Maria Giralt, ha assegurat que la cultura LGBTQIA+ no és de nínxol, sinó "patrimoni de tothom".

"Sense la creativitat i la diversitat de les persones LGBTQIA+, la cultura seria més grisa, més avorrida i menys sàvia", ha afirmat Giralt.

NOU LOGOTIP

Aprofitant la presentació de la campanya social i que Pride Barcelona ha presentat candidatura pel World Pride 2030, s'ha presentat la seva nova imatge, on es reforcen "totes les sensibilitats del col·lectiu" incloent els colors de la bandera inclusiva.

El projecte de Pride Barcelona compta amb el suport institucional de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, així com el patrocini de marques com Estrella Damm, Vueling, Focus i TMB.