Previsió de ventades de 72 km/h als Pirineus, Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre aquesta tarda

David Zorrakino - Europa Press
TARRAGONA 13 febr. (EUROPA PRESS) -
Protecció Civil preveu ventades de fins a 72 quilòmetres per hora a les comarques del Pirineu de Lleida i de Girona, a Ponent (Lleida), a Tarragona i a les Terres de l'Ebre (Tarragona) a partir d'aquest divendres a la tarda.
Els vents, de fins a 90 quilòmetres per hora, seran més intensos aquest dissabte a gran part de Catalunya, i s'allargaran fins diumenge a la matinada, informen en un comunicat en una anotació a X recollida per Europa Press.
El grau de perill màxim segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) se situa en 4 sobre 6.