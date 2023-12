El preu de la llum repunta un 23,4% aquest dijous, fins als 98,19 euros/MWh

MADRID, 28 des. (EUROPA PRESS) -

El preu mitjà de la llum per als clients de tarifa regulada vinculats al mercat majorista pujarà aquest dijous, 28 de desembre, un 23,4% respecte a ahir, fins als 98,19 euros per megavat hora (MWh).

El preu màxim, de 128,46 euros/MWh, es donarà entre les 20.00 i les 21.00 hores, mentre que el preu mínim, de 75,18 euros/MWh, es va registrar entre les 04.00 i les 05.00 hores, segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) recollits per Europa Press.

Des de principis de desembre, el preu mitjà del 'pool' elèctric se situa en els 72,7 euros/MWh, enfront dels 96,95 euros/MWh que va marcar de mitjana en el mateix mes de 2022.

SENSE TOPALL Al GAS DES DE FINALS DE FEBRER

Al preu mitjà del 'pool' se sumaria la compensació a les gasistes, que ha de ser abonada pels consumidors beneficiaris de la mesura, els consumidors de la tarifa regulada (PVPC) o els que, malgrat ser al mercat lliure, tenen una tarifa indexada, però que se situa novament en 0 euros/MWh, situació que es repeteix des del passat 27 de febrer.

La denominada 'excepció ibèrica' es va estendre fins al proper 31 de desembre, després de l'acord aconseguit per Espanya i Portugal amb la Comissió Europea.

Així, es perllongava set mesos, fins a final d'aquest any, quan finalment decaurà, segons va anunciar recentment la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera.

L'acord no només representava una extensió de l'excepció ibèrica que ja s'aplicava, sinó que implicava alguns ajustos per acomodar-lo, com la referència de preus, que fins llavors s'incrementava en cinc euros al mes, i passava a ser més suau.

En l'acord original, el citat preu de referència per al gas tenia un valor mitjà de 48,8 euros/MWh: era de 40 euros/MWh durant sis mesos, elevant-se 5 euros/MWh cada mes a partir de llavors. S'incrementa en 1,1 euros/MWh des de l'abril passat, per concloure en 65 euros/MWh.

Actualment, el mecanisme porta sense tenir efecte sobre els processos de cassació marginal als mercats majoristes des de finals de febrer a causa del descens del preu del gas natural per sota dels llindars fixats per a la seva aplicació, però, en cas necessari, la pròrroga permet mantenir un preu raonable, no tan depenent de l'evolució del gas natural.