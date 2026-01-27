El presumpte assassí d'una dona a Lleida va matar un company de presó el 2000

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
LLEIDA 27 gen. (EUROPA PRESS) -
El presumpte autor de l'assassinat d'una dona a Lleida diumenge passat va matar el 2000 un company del Centre Penitenciari de Ponent (Lleida), on tots dos estaven internats, amb una barra de ferro del gimnàs, segons ha informat el sindicat Csif en un comunicat aquest dimarts.
L'home, de 65 anys, va ser detingut el mateix dia dels fets com a presumpte autor de la mort violenta de la dona, de 53 anys, en un domicili del carrer Ciutat de Fraga.
Després d'arribar al lloc dels fets, els Mossos van activar el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que va confirmar la mort de la víctima.