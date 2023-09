Presó provisional i sense fiança per presumptament assassinar la seva mare a Reus (Tarragona)

TARRAGONA, 8 set. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 3 de Reus ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per presumptament assassinar la seva mare dimecres, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest divendres.

El jutge indica en la interlocutòria, consultada per Europa Press, que els fets que consten en l'atestat i que s'imputen en aquest procés presumptament són constitutius d'un delicte d'homicidi, castigat amb una pena de fins a 15 anys de presó.

Sobre el risc de fugida, el magistrat estima que la possibilitat de ser condemnat a penes tan elevades pot portar l'imputat "a sostreure's a l'acció de la justícia" i veu necessària la mesura cautelar per garantir la seva presència en el procés.

Els Mossos d'Esquadra van detenir dimecres un home de 44 anys pel presumpte assassinat de la seva mare de 79 anys amb una arma blanca a Reus, i el cos policial va anunciar que investigava el cas com a violència domèstica.

Per la seva banda, la Generalitat va explicar que comptabilitzava l'assassinat com un feminicidi, el desè aquest any a Catalunya, i la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge, va lamentar el crim: "Novament colpejades per un feminicidi. Tot el suport a la família de la dona assassinada".