Presó provisional i sense fiança per a l'acusat de matar la seva mare a Barcelona divendres passat

BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de Barcelona que instrueix la causa contra l'acusat de matar la seva mare de 92 anys ingressada en un centre sociosanitari de Barcelona divendres passat ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a l'home.
La causa està oberta per homicidi dolós, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dilluns.
Els Mossos d'Esquadra el van detenir al centre divendres cap a les 8.45 hores després que el 112 rebés un avís per part d'un home que informava que havia matat la seva mare.