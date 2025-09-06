Presó provisional sense fiança per al detingut per la mort d'una dona a Lloret (Girona)

GIRONA 6 set. (EUROPA PRESS) -
L'home detingut per la mort violenta d'una dona a Lloret de Mar (Girona) aquest dijous ha passat aquesta dissabte a presó provisional comunicada i sense fiança, per decisió de la magistrada de la plaça 5 del tribunal d'instància de Blanes (Girona).
El jutjat, en funcions de guàrdia, ha rebut aquest dissabte l'home detingut per aquests fets, informa en un comunicat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
La causa està oberta pels presumptes delictes d'assassinat, agressió sexual amb agreujant de gènere i robatori amb violència, per la qual cosa la causa seguirà el seu curs en un jutjat d'instrucció "en no tractar-se d'un cas de violència sobre la dona".
Segons van informar els Mossos, cap a les 11.30 d'aquest dijous es va rebre un avís de la Policia Local de Lloret sobre la localització del cadàver en un un apartament turístic.
Els Mossos van comprovar que hi havia una persona morta amb signes de violència, i la DIC de la Regió Policial de Girona es va encarregar del cas.
L'Ajuntament va fer un minut de silenci divendres a la plaça de la Vila.