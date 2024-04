Presó provisional sense fiança per al detingut per agredir la seva parella a Cistella (Girona)

GIRONA, 6 abr. (EUROPA PRESS) -

El jutge ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut dimecres per presumpte intent d'homicidi per pegar la seva parella en una masia a Cistella (Girona).

El jutjat d'instrucció 1 de Figueres en funcions de guàrdia l'ha rebut aquest dissabte però, en ser violència masclista, el jutge s'inhibeix al jutjat de violència sobre la dona, informa el TSJC, que ha afegit que no hi ha més causes de violència obertes entre la parella.

Els Mossos d'Esquadra van trobar la dona malferida i va ser traslladada en estat crític a l'Hospital Trueta de Girona.