A presó provisional per robar el rellotge a un turista al crit de "Welcome to Barcelona"

BARCELONA, 15 nov. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 7 de Barcelona ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança a un home per presumptament robar amb violència un rellotge a un ciutadà estranger aquest diumenge al crit de "Welcome to Barcelona", segons un comunicat del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).

La Fiscalia havia demanat presó provisional per al detingut per uns fets ocorreguts el passat 12 de novembre i, segons descriu, el suposat autor --en companyia d'un altre individu no identificat-- va abordar un ciutadà estranger a qui, després de subjectar-lo fortament pels braços, va llançar a terra al crit de "Welcome to Barcelona".

Posteriorment, li van donar suposadament diversos cops que li van causar lesions que possiblement requeriran cirurgia --va patir un esquinç al tendó d'Aquil·les--, amb la finalitat d'apoderar-se del rellotge de luxe que duia.