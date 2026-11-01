Presó provisional per a un presumpte "ideòleg" dels disturbis del 24 d'octubre a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 nov. (EUROPA PRESS) -
El Jutjat d'Instrucció número 14 de Barcelona ha decretat presó provisional, comunicada i sense fiança per a un detingut com a "ideòleg a través de xarxes d'un grup organitzat" presumptament relacionat amb els altercats del 24 d'octubre a Barcelona, impulsats pel grup 'Blocus'.
El magistrat ha considerat "indicis de conspiració per cometre desordres i grup criminal", ha informat aquest diumenge el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una publicació a X recollida per Europa Press.
El dissabte es va acordar l'internament en règim tancat per al menor detingut el dijous a Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) per la seva presumpta vinculació amb 'Blocus'.