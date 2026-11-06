Presó provisional per a una multireincident després de robar un rellotge a una persona gran a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 6 nov. (EUROPA PRESS) -
Una dona de 30 anys que acumula una seixantena de detencions a Espanya ha ingressat a presó provisional després de ser detinguda pels Mossos d'Esquadra el passat 3 de novembre, acusada de robar un rellotge d'or a una veïna de 73 anys al seu portal del districte d'Horta-Guinardó de Barcelona el 28 de gener, segons ha pogut saber Europa Press.
La investigació ha conclòs que la sospitosa (amb un ampli historial delictiu) sempre seguia el mateix 'modus operandi', conegut com el mètode de la 'mimosa', que té com a objectiu persones grans: les segueixen fins a un lloc amb pocs testimonis, les distreuen amb una conversa i arriben al contacte físic per robar-los objectes de valor amb violència.
D'aquesta manera va actuar el 28 de gener, quan la investigada va aprofitar que la víctima entrava al seu portal per passar darrere d'ella i, després d'una conversa en què preguntava per la bústia del president de la comunitat, la va agafar amb força pel braç, van forcejar, i li va arrencar el rellotge d'or del canell.
La investigació policial va aconseguir identificar l'autora del robatori i es va fer difusió de les imatges entre diferents unitats dels Mossos, fins que la Unitat d'Investigació de Badalona (Barcelona) la va localitzar i la va detenir dimarts cap a les 16.30.
El rellotge robat era un Cartier d'or groc, valorat en uns 8.000 euros.
La investigada tenia una ordre de detenció i, després de passar a disposició judicial, ha ingressat a presó provisional.