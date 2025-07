Presó provisional per a un líder de Deport Them Now detingut dilluns a Mataró (Barcelona)

El jutjat no veu risc de fugida però sí "eminent risc de reiteració delictiva"

BARCELONA, 17 jul. (EUROPA PRESS) -

El jutjat d'instrucció 1 de Mataró (Barcelona) ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut aquest dilluns per liderar el grup ultra Deport Them Now UE, moviment que la setmana passada va difondre per les xarxes socials un comunicat que incitava a organitzar una "cacera" d'immigrants a Torre Pacheco (Múrcia).

Se li imputen els presumptes delictes d'incitació a l'odi, pertinença a associació il·lícita per "cometre un delicte discriminatori" i per tinença il·lícita d'armes, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat aquest dijous.

El jutjat d'instrucció 4 de San Javier (Múrcia) continuarà amb les diligències.

Segons va informar dimarts el Ministeri d'Interior, el detingut --espanyol i de 29 anys-- respon a les inicials C.L.F. i està acusat d'exercir tasques de direcció dins el moviment de caràcter supremacista i xenòfob Deport Them Now UE.

L'arrest es va produir en una investigació de la Guàrdia Civil contra aquest moviment i també s'ha tancat l'accés al canal de Telegram que Deport Them Now UE va fer servir per difondre el comunicat d'incitació a l'odi.

"HAURIA AFAVORIT UN CLIMA DE VIOLÈNCIA"

Segons l'ordre d'empresonament, amb la publicació d'aquests missatges, a través de tecnologies de la informació, "hauria afavorit un clima de violència, hostilitat o discriminació per motius racistes tendent a reproduir conductes violentes i d'odi contra el col·lectiu d'origen marroquí resident a Torre Pacheco".

El jutjat no aprecia un risc de fugida en ser espanyol, disposar d'arrelament, prestar els seus serveis com a vigilant de seguretat privada i no tenir antecedent penals; però adverteix que, atenent el relat, les circumstàncies i la gravetat dels fets, s'aprecia "un eminent risc de reiteració delictiva".

A més a més, estima un perill d'"ocultació, alteració o destrucció de fonts de prova rellevants per a l'enjudiciament, malgrat haver-se intervingut en l'entrada i escorcoll practicada al seu domicili dispositius electrònics, informàtics i telefònics".