Presó provisional per a l'home que presumptament va matar la seva exparella al desembre a Barcelona

BARCELONA, 8 gen. (EUROPA PRESS) -

El jutjat de violència sobre la dona 4 de Barcelona en funcions de guàrdia ha decretat aquest dilluns presó provisional comunicada i sense fiança per a l'home de 31 anys que presumptament va matar la seva exparella de 38 el 29 de desembre a Barcelona, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

La víctima va presentar una denúncia davant el jutjat de violència sobre la dona 3 de la capital catalana el 2020 i serà aquest mateix tribunal el que seguirà el tràmit de la causa, que està declarada secreta.

Sobre la denúncia del 2020, la dona es va negar a declarar i, en no existir altres elements de prova, la causa va quedar arxivada.

El 2022 va presentar una altra denúncia per amenaces, que va recaure en el jutjat de violència sobre la dona 5 de Barcelona, un procediment que tenia judici assenyalat per un jutjat penal per al pròxim mes d'octubre.

Els Mossos d'Esquadra van detenir el 5 de gener el presumpte autor de l'homicidi, que podria elevar a 56 la xifra d'assassinades per violència masclista el 2023 i a 1.238 la registrada des del 2003, quan es van començar a recopilar dades.