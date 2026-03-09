Presó provisional per a l'autor de 5 robatoris violents a l'Eixample de Barcelona

AJUNTAMENT DE BARCELONA - Arxiu
BARCELONA 9 març (EUROPA PRESS) -
El jutjat d'instrucció de Barcelona en funcions de guàrdia ha ordenat l'ingrés a la presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut com a presumpte autor de 5 robatoris amb violència al districte de l'Eixample de Barcelona, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa Press aquest dilluns.
L'home va ser detingut divendres passat pels Mossos d'Esquadra després d'haver comès els 5 delictes en només 48 hores, ha assenyalat la policia catalana en una anotació a X.
En el moment de la detenció, portava amb ell un arma de foc simulada.