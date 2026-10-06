Presó provisional per a un detingut presumptament relacionat amb una mort violenta a Lleida

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
LLEIDA 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de guàrdia de Lleida ha ordenat aquest dimarts presó provisional comunicada i sense fiança per a un dels 2 detinguts per estar presumptament relacionats amb la mort violenta d'un home a la ciutat aquest dissabte.
A l'altre detingut, que es troba en llibertat amb compareixences mensuals, se li ha retirat el passaport i se li ha prohibit sortir del país, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en una publicació a X recollida per Europa Press.
Les dues persones tenen una causa oberta per homicidi, segons ha detallat el tribunal.