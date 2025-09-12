Publicat 12/09/2025 11:00

Presó provisional per al detingut per presumpta agressió sexual a una menor a Olot (Girona)

El jutjat d'Olot (Girona) ha ordenat aquest divendres presó provisional, comunicada i sense fiança per al detingut dimarts passat per una presumpta agressió sexual a una menor tutelada per la Generalitat durant les Festes del Tura, informa el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat.

L'agressió es va produir dissabte a la matinada, raó per la qual el jutge li atribueix un delicte contra la llibertat sexual i la causa continua oberta.

Els Mossos d'Esquadra investiguen si hi ha relació entre el presumpte autor i una altra agressió sexual que es va produir el mateix dia cap a les 03.00 hores --la primera va ser a la 01.00-- fora la zona d'oci i concerts de la localitat gironina.

