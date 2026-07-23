Presó provisional per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses (Lleida)

LLEIDA 23 jul. (EUROPA PRESS) -
El titular de la plaça 3 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Lleida ha ordenat l'ingrés a presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'una dona a Soses (Lleida).
Així ho ha comunicat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a X recollit per Europa Press, en el qual explica que la causa està oberta per homicidi.
Els Mossos d'Esquadra van rebre un avís dissabte passat, cap a les 22.45 hores, que una dona havia desaparegut, la qual van trobar morta amb indicis de violència després de la cerca, i la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) s'ha fet càrrec del cas.