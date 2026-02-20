Presó provisional per al detingut per la mort de la parella de la seva mare a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de guàrdia de Barcelona ha ordenat l'ingrés a la presó comunicada i sense fiança per al jove detingut el dimarts com a presumpte autor de la mort violenta de la parella de la seva mare al districte de Sant Andreu de Barcelona.
Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un missatge a 'X' recollit per Europa Press, la causa està oberta per un delicte d'homicidi.
Els fets es van produir sobre les 20.00 hores del dimarts, quan el telèfon d'emergències 112 va rebre un avís en el qual s'informava que un home havia ferit a un altre amb un arma blanca al seu domicili.
Fins al lloc es van desplaçar efectius dels Mossos d'Esquadra i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van iniciar maniobres per reanimar a la víctima i la van traslladar a l'hospital en estat molt greu, on va morir el dimecres.
Per la seva banda, els agents van detenir el presumpte autor dels fets, un jove de 20 anys.