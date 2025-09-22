Presó provisional per al detingut per la mort d'un home a Vilanova (Barcelona)

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
El jutjat de guàrdia de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) ha acordat presó provisional comunicada i sense fiança per al detingut per la mort violenta d'un home a la localitat, ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en un comunicat aquest dilluns.
El cos de la víctima va ser trobat al voltant de les 7.30 hores del dissabte per operaris de neteja de l'Ajuntament i, poc després, patrulles dels Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local, van detenir al presumpte autor dels fets, un jove de 24 anys.
El TSJC ha informat que el cos estava esquarterat i la causa està oberta per un delicte d'homicidi.